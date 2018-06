FIORENTINA IN GERMANIA PER LA CUP OF TRADITIONS

16/06/2018

In attesa del 19 giugno del verdetto Uefa sul Milan e la sua partecipazione o meno alla prossima Europa League, la Fiorentina sta definendo il programma delle amichevoli estive: al rientro dal ritiro in Trentino a Moena dove disputera' quattro test tra cui quelli contro Verona e Venezia, la squadra viola volera' il 28 luglio in Germania per prendere parte alla 'Cup of Traditions' alla Schauinland Reisen Arena di Duisburg. Oltre al club tedesco, la Fiorentina sfidera' Atletico Bilbao e Fulham in un mini-torneo giunto alla terza edizione e che coinvolge squadre che hanno almeno 50 anni di permanenza nelle massime serie dei rispettivi campionati. Le partecipanti si affronteranno in semifinali, finale per il terzo e finale per il primo posto in partite di 45 minuti con calci di rigore in caso di parita' al fischio finale. Il sorteggio delle semifinali sara' organizzato nelle prossime settimane. Intanto mercoledi' prossimo verranno presentate nel nuove maglie per la stagione 2018-19 ancora realizzate da Le Coq Sportif: appuntamento alle 18 all'interno del Circolo Canottieri di Firenze.