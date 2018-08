FIORENTINA, I TIFOSI RINUNCIANO ALLA TRASFERTA DI GENOVA

16/08/2018

"Domenica la tifoseria viola non presenzierà alla trasferta di Genova, a prescindere dal rinvio o meno della partita. Silenzio e rispetto". Così, in una nota, i club della Curva Fiesole annunciano la decisione di disertare la trasferta allo stadio Lugi Ferraris, nel quartiere genovese di Marassi, in occasione della prima giornata di campionato, che propone a Genova la sfida tra Sampdoria e Fiorentina. I tifosi gigliati intendono così esprimere la loro vicinanza e il cordoglio alle famiglie delle vittime colpite dal crollo del ponte Morandi. "Il dolore per questa tragedia - prosegue la nota dei club della Fiesole - non richiede che si giochi una partita di calcio, pertanto non aspettiamo la decisione della Lega".