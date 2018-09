FIORENTINA, FASCIA CAPITANO: INCONTRO TRA COGNINI E MICCICHE'

07/09/2018

Prosegue il braccio di ferro contro la regola imposta dalla Lega Serie A per la fascia di capitano unica. Quest'oggi, secondo quanto riportato da Firenzeviola.it, il presidente del club gigliato Mario Cognini ha incontrato il presidente della Lega A Gaetano Micciché per parlare dell'importanza per i viola di portare al braccio la fascia dedicata ad Astori. Il dialogo tra i due, secondo quanto si apprende, sarebbe stato costruttivo e nelle prossime ore è attesa la decisione definitiva sulla questione.