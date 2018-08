FIORENTINA, EDIMILSON: “POSSIAMO LOTTARE PER L’EUROPA”

21/08/2018

Il nuovo acquisto Edimilson Fernandes si è presentato ai tifosi della Fiorentina: "Spero di poter essere titolare già domenica - ha dichiarato in conferenza stampa -mi alleno e parlo molto con il mister, posso giocare in tutti i settori del campo. Mi piace molto Iniesta come modello, provo ad assomigliargli, ho abbastanza esperienza per poter sostituire Badelj in mezzo al campo. Voglio lavorare al massimo anche se sono in prestito, poi se tutto andrà bene vedremo, mi piacerebbe restare. Possiamo lottare per l'Europa".