FIORENTINA, ECCO FALCINELLI: "GRANDE OCCASIONE"

1 febbraio 2018

"Ho scelto la Fiorentina perché per me è un'occasione importantissima per la mia carriera e la mia maglia sarà sempre sudata". Si presenta così Diego Falcinelli alla Fiorentina. "Nel calcio c'è poco di scritto, proverò a guadagnarmi più spazio possibile e adesso bisogna pensare a fare del meglio per il bene della squadra". I viola vengono da un periodo difficile e Falcinelli si è detto consapevole dell'importanza del contributo di tutti per una pronta ripresa: "Non è facile trovare la continuitaà, ma credo ci voglia del tempo per trovarla. L'obiettivo è quello di risalire la classifica". Su Pioli: "E' stato il primo a farmi esordire in B. Mi ha sempre fatto un'ottima impressione, sia come tecnico sia come persona. Da lui posso solo imparare, mi ha chiesto di portare entusiasmo, che forse si è un po' perduto. E' felice di avermi. In questi primi 6 mesi ho trovato delle difficoltà. Tuttavia sono convinto di potermi giocare questa chance in questa piazza meravigliosa".