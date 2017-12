FIORENTINA, DOMANI LA RIPRESA A PORTE CHIUSE

31 dicembre 2017

Nessun allenamento a porte aperte per la Fiorentina – lo riporta firenzeviola.it – nel nuovo anno. Dopo l’allenamento di questa mattina che ha chiuso il 2017 per i viola, la squadra si ritroverà domani, alle ore 15, per una nuova sessione che si svolgerà all’interno del centro sportivo e sarà completamente chiusa.