FIORENTINA, CORVINO: "GIU' LE MANI DA CHIESA"

02/10/2018

"Giù le mani da Federico e dalla Fiorentina". Questo l'appello lanciato da Pantaleo Corvino. "Sono rimasto stupito di quanto visto e sentito dai dirigenti dell'Atalanta domenica a fine partita - ha continuato il direttore dell'area tecnica viola a Sky - . Asserire che la Fiorentina abbia 'preparato' la gara con l'Atalanta è qualcosa sgradevole e che fa rabbia, senza considerare poi quel che subisce Chiesa in ogni partita. Lui è un grande talento, fa del dribbling la sua miglior dote, ogni domenica corre tantissimo e se viene toccato dalla mano dal difensore e l'arbitro vede anche un tocco impercettibile come il polpastrello di Vitor Hugo contro l'Inter può concedere il rigore. La direzione di Valeri - ha concluso Corvino - è stata a mio avviso ineccepibile, un episodio non può andare a condannare la prestazione di un arbitro che ha visto la mano sulla schiena di un giocatore in frenata".