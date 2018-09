FIORENTINA, COGNINI: "DIREZIONE DI MAZZOLENI PENALIZZANTE"

26/09/2018

"Al di là del rigore assegnato contro, personalmente credo che tutta la direzione arbitrale sia stata penalizzante. Nel contesto insomma Mazzoleni è stato insufficiente". E' quanto ha ribadito il presidente esecutivo della Fiorentina, Mario Cognigni, interpretando la rabbia e la delusione dei Della Valle, del club viola e dei tifosi per come è maturata la sconfitta per 2-1 ieri a San Siro con l'Inter.