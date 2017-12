FIORENTINA, BIRAGHI: "PAREGGIO IMMERITATO"

30 dicembre 2017

Dopo il pareggio contro il Milan, resta l’amarezza in casa Fiorentina per il risultato ed un episodio dubbio: “Pareggio immeritato, la partita l’abbiamo fatta noi, abbiamo imposto il nostro ritmo, c’è rammarico perché potevamo vincerla”. Questo il commento del giocatore viola, Cristiano Biraghi, a caldo: “Romagnoli? Era fallo ed espulsione, lo pensano tutti, le immagini sono chiare. Il Milan, per quanto possa essere in difficoltà in questo momento, resta una squadra forte, il gol lo abbiamo fatto, abbiamo sbagliato a prenderlo”. Sul bilancio 2017: “Personalmente sono contento, sono arrivato in una squadra tra le prime, devo solo continuare a lavorare a testa bassa per conquistarmi il posto. Potevamo avere qualche punto in più, contenti di come stiamo lavorando, consapevoli che dobbiamo migliorare ancora tanto”.