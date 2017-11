FIORENTINA, BADELJ VERSO IL FORFAIT

17 novembre 2017

La Fiorentina sarà impegnata domenica alle ore 15 in casa della Spal, e in casa viola su tutte preoccupano le condizioni di Milan Badelj: il centrocampista croato prova ancora dolore per il problema al ginocchio sinistro e con tutta probabilità salterà la trasferta di Ferrara. Al suo posto dovrebbe partire titolare il colombiano Carlos Sanchez. Vicini al recupero, invece, Laurini e Thereau che partiranno dal 1'.