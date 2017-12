FIORENTINA, ANTOGNONI: "NUOVO STADIO? OTTIME POSSIBILITA'"

30 dicembre 2017

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato a Premium Sport prima della sfida contro il Milan: "Ci sono ottime possibilità di fare lo stadio e di diminuire il gap con le grandi squadre. Con i Della Valle, anche se non ci sono fisicamente, siamo in continuo contatto". Sulla sfida ai ronneri: "Non mi aspettavo di essere sopra al Milan, i loro investimenti nell'ultimo mercato sono stati diversi dai nostri, li pensavo in una situazione migliore".