FIORENTINA, ANTOGNONI: "L'INFORTUNIO DI LAFONT NON CI VOLEVA"

06/09/2018

Giancarlo Antognoni ha parlato ai microfoni di firenzeviola.it durante la cena di presentazione del premio "Torrino d'Oro", vinto quest'anno da Germán Pezzella. Il club manager della Fiorentina lo riceverà in sostituzione del capitano viola e si è espresso sullo stato di forma della squadra: "Stiamo raccogliendo i frutti che abbiamo seminato. La nostra è una squadra giovane, ha bisogno del supporto di tutti ed è stata costruita in modo importante". C'è un unico problema per l'ex numero 10: "Finora Lafont ha fatto bene, purtroppo questo infortunio non ci voleva, ma Dragowski non lo farà rimpiangere".