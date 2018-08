FIORENTINA, ANDREA DELLA VALLE IN VISITA ALLA SQUADRA

23/08/2018

Il patron Andrea Della Valle, arrivato oggi al Centro Sportivo 'Davide Astori', ha caricato la squadra in vista della partita con il Chievo e ha dato il proprio in bocca al lupo ai ragazzi per la nuova stagione. La visita è stata l'occasione per conoscere i nuovi arrivati e salutare il resto della squadra. Durante la sua visita al centro sportivo Andrea Della Valle ha pranzato con il Mister Pioli e con il Direttore Generale dell'Area Sportiva Corvino. In seguito ha incontrato il Presidente Esecutivo Cognigni e il Vicepresidente Salica. Nel corso del pomeriggio il presidente Onorario ha seguito l'allenamento e si prevede sia presente alla partita di domenica prossima.