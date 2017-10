FIORENTINA, ALLENAMENTO CON I TIFOSI

30 ottobre 2017

La sconfitta rimediata a Crotone ha riportato la Fiorentina sulla terra dopo l'euforia dei giorni scorsi. Proprio per cercare di ricompattare l'ambiente dopo l'ennesima battuta d'arresto, la quinta da inizio campionato, la società e Pioli hanno deciso di far svolgere l'allenamento di mercoledì all'interno dello stadio, davanti ai tifosi: i cancelli del settore Maratona verranno aperti a partire dalle 14.30. Un modo per fare quadrato tra giocatori e sostenitori in una stagione finora piena di alti e bassi.