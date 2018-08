FIORENTINA: 2-1 ALL'AREZZO IN AMICHEVOLE

22/08/2018

Successo per 2-1 della Fiorentina contro l'Arezzo in amichevole. Dopo dodici minuti di studio tra le due formazioni, la Fiorentina va in gol con Simeone ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Minuto 29 gran tiro di Eysseric e gol. 1-0 per la Fiorentina. Nella ripresa, al 29', mischia in area e rigore per la Fiorentina. Realizza Veretout per il 2-0. Al 36esimo l'Arezzo accorcia con uno splendido gol di Persano al termine di un'azione solitaria.