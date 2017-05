Finale di Champions: i soci Real "snobbano" la finale

16 maggio 2017

I prezzi troppo alti dei voli e degli alloggiamenti stanno spingendo i soci del Real Madrid a snobbare la finale di Champions League di Cardiff contro la Juventus del 3 giugno. Secondo quanto riferisce As, a poche ore dalla scadenza dei termini di prelazione solo 12mila soci hanno già richiesto i tagliandi per la partita del Millennium Stadium.



Una cifra decisamente inferiore rispetto alle richieste per le ultime due finali di Lisbona e Milano nel 2014 e 2016. A questo stato della prevendita, infatti, per Milano erano già stati prenotati 16mila biglietti e per Lisbona 24mila. La Uefa ha concesso al Real Madrid 17.518 biglietti per la finale, di questi 14.645 andranno in prelazione ai soci.

Il sorteggio dei soci che avranno fatto richiesta e che otterranno il prezioso tagliando sara' effettuato dinanzi ad un notaio il 18 maggio, ma a questo punto rischia di non essere necessario. I termini per la prenotazione scadono domani alle 20.00.