FILIPPO INZAGHI: "GARA PERFETTA"

23/09/2018

Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna, inizia la sua analisi dopo il successo contro la Roma "dai nostri tifosi. Straordinari come sempre, io non ho parole da quando sono qua, non mi sarei mai aspettato questo loro atteggiamento. Questa vittoria è per loro, ci siamo riusciti facendo la partita perfetta, sono felice per i miei giocatori perché oggi si sono resi conto che hanno qualità". "Sono contento di tutti e in modo particolare per chi aveva giocato meno, ossia Nagy, Krejci, Svanberg, Calabresi: hanno disputato tutti un partitone e questo mi fa ben sperare per il futuro", ha spiegato il tecnico rossoblù. "Anche per la società questo è un risultato importante, ma ricordiamoci che non abbiamo ancora fatto nulla e mercoledì sera ci aspetta la Juventus. Comunque - ha sottolineato - so come lavoriamo e le mie scelte si basano su quello: anche oggi abbiamo sudato la maglia, abbiamo sfruttato anche un po' di fortuna e siamo stati letali. L'unico appunto: quando si ha la palla del 3-0 bisogna metterla dentro", ha aggiunto.