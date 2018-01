FIGC, TOMMASI: "LA MIA CANDIDATURA ALLA PRESIDENZA RESTA"

22 gennaio 2018

"La mia candidatura resta. Siamo tutti convinti. Sappiamo come è il sistema elettorale e sappiamo soprattutto quali sono i candidati e che quindi dobbiamo trovare il modo di fare eleggere alla presidenza Figc un ex calciatore. Le difficoltà ci sono e ci saranno". Lo ha detto il n.1 dell'Aic, Damiano Tommasi, dopo il consiglio direttivo. "Ho parlato con i dirigenti delle società e c'è da capire cosa è per noi rinnovamento. Si dà per scontato che le parti siano due. Quindi noi oggi volevamo ribadire che sono tre. C'è anche Tommasi".