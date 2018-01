FIGC, TOMMASI CANDIDATO ALLA PRESIDENZA

5 gennaio 2018

Damiano Tommasi ha deciso di fare il primo passo verso le prossime elezioni Figc. Dopo alcune settimane di incontri e colloqui, il numero 1 dell'Assocalciatori sara' candidato presidente nella prossima Assemblea federale del 29 gennaio e ha comunicato la decisione agli altri due possibili candidati, Cosimo Sibilia e Gabriele Gravina. "La volontà di essere parte attiva del cambiamento viene da un percorso fatto negli ultimi anni che mi spinge a mettermi a disposizione per un progetto che sia il più possibile di condivisione. Oggi i calciatori vogliono essere quelli che uniscono. In questo momento c'è la necessità di riportare al centro della discussione il progetto sportivo", ha detto Tommasi in un comunicato dell'AIC.