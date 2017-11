Figc, Tavecchio non molla e rilancia: Ancelotti e Maldini

15 novembre 2017

Dopo la catastrofe, Carlo Tavecchio non molla. Anzi, rilancia. Nonostante gli attacchi e l'invito a lasciare, il presidente della Federcalcio ha fretta di ripartire per il rilancio del movimento Italia. E il suo primo passo per la ricostruzione lo farà nella riunione con le componenti federali, che sancirà l'addio del Ventura (niente dimissioni da parte del ct): nuove idee per far ripartire il sistema e un nome forte per la panchina, quello di Carlo Ancelotti con il ritorno di Paolo Maldini in azzurro nel ruolo di dirigente.

Forte dell'appoggio del presidente della Fifa Infantino ("è aperto e innovativo") e del sostegno di alcuni grandi club della Serie A, Carlo Tavecchio rimane in sella e programma la rivoluzione azzurra. A pagare per tutti sarà il ct Gian Piero Ventura, che però alle dimissioni non ci pensa minimamente e non vuole rinunciare nemmeno a un euro di ciò che resta del contratto fino a giugno (700-800 mila euro). Ancelotti, non è più un mistero, è il primo nome per ricostruire la Nazionale, con il doppio obiettivo Euro 2020 e Mondiale 2022. Nelle ultime ore c'è stata una clamorosa apertura dell'ex tecnico del Bayern, l'unico libero tra i big subito circolati dopo il triplice fischio di Lahoz (Conte, Mancini e Allegri gli altri papabili, tutti sotto contratto almeno fino alla prossima estate).



Carletto, che non ne fa una questione economica, vorrebbe però un rinnovamento dei vertici, quindi anche la testa di Tavecchio, per resistere alle sirene della Premier League. La Nazionale, però, ha un fascino tutto suo e l'accoppiata con Maldini che ha fatto grande il Milan ad inizio degli anni 2000 potrebbe essere la scelta giusta per ripartire da zero e dare una svolta, anche nel gioco, a un'Italia che deve ripensare il sistema calcio, renderlo più efficiente e puntare sulla valorizzazione dei giovani talenti.