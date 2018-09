FIGC, MICCICCHÈ: "LA LEGA SERIE A NON PUÒ AVERE RUOLO PASSIVO"

12/09/2018

Gaetano Miccicchè non vuole che la corsa alla presidenza Figc sia una questione tra rappresentanti di Lega Pro e Dilettanti: "La Lega Serie A non può avere un ruolo passivo perché svolge ruolo di traino naturale verso il mondo del calcio", ha detto il presidente. Miccicchè si è anche proposto come promotore di un incontro con le altre componenti "per poter definire programmi, progetti e le persone che possono meglio realizzarli", ha spiegato. Infine un parere su Giuseppe Marotta: "Non mi appassiono all'esercizio di nomi. Beppe è un protagonista importante del calcio italiano come ce ne sono tanti".