FIGC: MALAGO' CHIEDE RINVIO, CANDIDATI NON DISPONIBILI

24 gennaio 2018

"Il presidente Malagò ci ha chiesto di rinviare l'assemblea elettiva di lunedì per aspettare l'evolversi della situazione della governance della Lega di Serie A. Questa proposta non è stata accettata da nessuno dei tre candidati, l'assemblea ormai è incardinata e si terra' regolarmente, ma non e' escluso che lunedi' i delegati decidano diversamente". Cosi' il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, al termine dell'incontro al Coni con gli altri due candidati alla presidenza della Figc Tommasi e Sibilia.