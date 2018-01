FIGC: MALAGO' ATTACCA TAVECCHIO

24 gennaio 2018

"Alla lettera che abbiamo inviato lo scorso 5 gennaio non c'e' stata una risposta formale da parte della Figc: questo vi fa capire lo stato dell'arte e noi siamo dispiaciuti. In Lega di A al momento c'e' un commissario straordinario (Carlo Tavecchio, ndr) che dovrebbe ottemperare a delle regole che per primo sta assolutamente disconoscendo". Cosi' il presidente del Coni, Giovanni Malago' al termine dell'incontro con i tre candidati alla presidenza della Figc (Gravina, Sibilia e Tommasi) al Foro Italico.