FIGC, LOTITO NON SI CANDIDA

15 gennaio 2018

Claudio Lotito non presenterà la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. Lo ha detto all'Ansa, senza aggiungere motivazioni ("Non ho i numeri? Ho numeri importanti..." si è limitato a dire). Agli amici con i ha cenato, però, il presidente della Lazio ha detto: "Mi ero convinto a scendere in campo, ma ci sarebbero state troppe conseguenze per la mia società. E io questo non lo voglio".