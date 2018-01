Figc, Lotito non ha i voti: non si candida. In corsa restano in tre

15 gennaio 2018

Claudio Lotito si è "arreso": non si candida alla presidenza della Federcalcio . Dopo una domenica di incessanti trattative a caccia delle firme necessarie per potere correre per la poltrona rimasta vacante dopo l'addio di Carlo Tavecchio , ha capito di non potersi presentare ai blocchi di partenza delle elezioni federali che si terranno il 29 gennaio. Il presidente della Lazio ha subìto lo "scacco" dalla serie A: servivano 11 firme (Lazio compresa) per poter iscrivere anche il suo nome alla competizione elettorale che si svolgerà tra due settimane, ma si è fermato a 9 (Milan, Napoli, Genoa, Udinese, Atalanta, Verona, Crotone, Chievo e Samp). Sobno mancati soprattutto i possibili voti di Cagliari e Benevento.

Ci ha davvero provato fino all'ultimo, Claudio Lotito. Ma alla fine, rispetto ai soliti schieramenti, aveva conquistato "solo" l'appoggio di Napoli e Sampdoria, che si erano unite a Milan, Genoa, Udinese, Atalanta, Chievo, Verona, Crotone e ovviamente Lazio. Contrarie Juventus, Inter, Roma, Torino, Fiorentina, Sassuolo, Bologna e Spal. Il Cagliari si è poi aggiunto a questo gruppo. E il Benevento ha "nicchiato" a lungo, per poi decidere di non appoggiare il numero uno laziale; senza la firma del Benevento (e del cagliari), la maggioranza è diventata irraggiungibile. Stessa sorte con la serie B (Lotito è presente anche qui dove ricopre la presidenza della Salernitana): su 22 club, massimo 11 sì. Non bastavano. La resa è diventata definitiva. "Mi ero convinto a scendere in campo, ma ci sarebbero state troppe conseguenze per la mia società. E io questo non lo voglio": sono state queste le uniche parole che Lotito avrebbe rilasciato al termine della lunga domenica che ha portato alla sua rinuncia alla carica di presidente federale. In realtà, come detto, a vincere è stata la matematica.



Per il dopo Tavecchio, quindi, correranno Sibilia (presentato dalla Lnd), Gravina (Lega di C) e Tommasi (Aic), con gli ultimi due in orbita di avvicinamento.