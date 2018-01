Figc: Lotito "Ho 12 club dalla mia parte"

13 gennaio 2018

"Ho 12 club dalla mia parte. Se ho la maggioranza? Certo che ho la maggioranza". Lo ha detto Claudio Lotito a margine dell'assemblea straordinaria elettiva della Lega nazionale dilettanti che ha indicato Cosimo Sibilia come candidato presidente alle prossime elezioni federali del 29 gennaio . "Io non mi sono candidato, mi hanno indicato. Mi candido solo se ci sono le condizioni", ha aggiunto il presidente della Lazio.

Alla domanda del candidato dell'Aic Damiano Tommasi: "Allora ci vediamo alle urne?", Lotito ha annuito positivamente. Per potersi candidare, il patron della Lazio ha bisogno del 50% +1 di una componente federale (ovvero al Lega di Serie A). L'ex presidente Figc Giancarlo Abete ha affrontato il tema della possibile candidatura di Lotito: "Lotito è una persona di grande capacità, tante volte però non ha il senso del limite", ha dichiarato nel suo intervento all'assemblea straordinaria elettiva della Lega nazionale dilettanti.

TOMMASI: "LOTITO? NON SAREBBE RISPOSTA A ITALIA-SVEZIA"

"La candidatura di Lotito alla Figc? Non è impossibile, dice di avere le firme. Ci siamo fermati a parlare delle cose da fare, non so se le metterà nel programma. Ma la risposta a Italia-Svezia credo debba essere un'altra". Così Damiano Tommasi sulla possibile candidatura di Lotito alla presidenza della Figc. "Se ci fossero 4 candidati sarebbe la certificazione dei motivi per cui non siamo andati ai Mondiali - ha aggiunto -. A poche ore dalla chiusura delle candidature siamo ancora disponibili a convergere se questo cominci a parlare di calcio, cosa di cui ha bisogno la federazione. C'e' bisogno di una rivoluzione culturale nel nostro calcio. Albertini? Nome concreto ma che purtroppo non è cercato da altri", ha concluso Tommasi.