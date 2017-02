Figc, elezioni. La Lega Pro si schiera compatta: per Abodi

16 febbraio 2017

"Propongo a voi di dare il consenso ad Andrea, affidandogli la nostra visione e chiedendogli di implementarla, fonderla nel più ampio orizzonte disegnato con le componenti federali, per un progetto capace di dare alla Figc un nuovo slancio". E' quanto ha detto Gabrielepresidente delladi calcio, intervenendo all'assemblea delle società in corso a Firenze, chiamata a esprimersi sulle imminenti elezioni federali. E con(astenute Feralpisalò e Livorno) l'assemblea delle società di Lega Pro ha votato a favore della candidatura di Andrea Abodi a presidente della Figc. All'assemblea, durata due ore, è intervenuto anche lo stesso Abodi.

"La Federazione - ha spiegato - dovrà compiere decise quanto indispensabilie crescita. Oggi è molto più di una scelta di campo, di una fiducia affidata a un candidato: per noi sarà l'occasione per riaffermare con la forza della passione e la lucidità delle proposte la nostra presenza attiva nell'istituzione federale, non più silente e non più scontata, come quando siamo stati semplice forza elettorale senza alcun carattere propositivo".Per Gravina la Figc del futuro dovrà portare a "un calcio sostenibile economicamente, in cui i club siano assistiti e pronti, con giovani che abbiano opportunità e strutture, soggetti con elevata formazione per far crescere l'area sportiva, e dove ci sia trasparenza".