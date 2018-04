Figc: ecco nove nuovi allenatori

15 dicembre 2017

Tutti promossi e pronti per la panchina: il Settore Tecnico della FIGC ha ufficializzato i nuovi tecnici abilitati con la qualifica UEFA A. Alessandro Amantino ‘Mancini’, Marco Amelia, Mauro German Camoranesi, Marco Cassetti, Cristian Eugen Chivu, Morgan De Sanctis, Fabio Galante, Angelo Palombo e Luca Toni sono pronti per iniziare la loro nuova carriera in panchina.



I nove allenatori hanno superato gli esami finali al termine di un corso speciale di 210 ore di lezione riservato ad ex calciatori professionisti con almeno sette stagioni di militanza in Serie A.



Con questa qualifica, potranno guidare tutte le formazioni giovanili, comprese le Primavera, e le prime squadre fino alla Serie C inclusa. Potranno inoltre essere tesserati come allenatori in seconda in Serie B e in Serie A.