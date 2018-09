FIGC, CORSO DS: DA CASSANO A LEONARDO, TUTTI GLI AMMESSI

05/09/2018

Dal campo alla tribuna per osservare giocatori e tentare il colpo di mercato. Potrebbe essere questo il futuro di Antonio Cassano, ammesso al corso per direttore sportivo della Figc. Sono 38 i nomi presenti in lista comunicati sul sito ufficiale della Figc, oltre Fantantonio presenti anche Leonardo, Freitas, De Sanctis, il campione del Mondo Zaccardo e l'ex arbitro Paolo Tagliavento. Questa la lista completa: Giuseppe Agostini, Nicola Amoriello, Massimo Andreatini, Gianluca Berti, Umberto Bruno, Diego Campedelli, Antonio Cassano, Agatino Alessandro Chiavaro, Roberto Colombo, Leonardo De Araujo, Morgan De Sanctis, Massimiliano Di Caro, Francesco Farina, Alessandro Frara, Gael Genevier, Simone Lo Schiavo, Andrea Mancini, Leonardo Marconcini, Giulio Migliaccio, Gianni Marco Migliorati, Paolo Morganti, Gianni Padovani, Raffaele Pinzani, Carlos Manuel Rodrigues de Freitas, Dario Rossi, Umberto Quistelli, Gabriele Savarese, Giovanni Serao, Raffaele Sergio, Paolo Tagliavento, Pietro Tarcisio Tamai, Paolo Venanzi, Vincenzo Vergine, Francesco Diego Viola, Gennaro Volpe, Cristian Zaccardo, Giorgio Zamuner.