FIGC: CONCORDATO CON LA JUVE PERCORSO FORMATIVO PER L'UNDER 15

La FIGC interviene, il coro dell'Under 15 della Juventus dopo il match contro il Napoli non passerà inosservato. Dopo una giornata di contatti e di incontri con il club piemontese la Federazione ha annunciato l'avvio di un percorso formativo sul rispetto per i giovani bianconeri: "La Juventus ha manifestato la più ampia disponibilità nel censurare l’evento, valutando anche la possibilità di ritirare la compagine Under 15, resasi responsabile di questa vicenda, cosa che però inevitabilmente comprometterebbe il regolare svolgimento del campionato. Al fine di tutelare i principi di lealtà e correttezza sportiva, la FIGC e la Juventus hanno quindi condiviso per i ragazzi della formazione Under 15 bianconera un percorso formativo, che inizierà immediatamente nei giorni successivi alla gara in questione, sulle tematiche del rispetto dell’avversario e del corretto uso degli strumenti digitali".