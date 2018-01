FIGC, CAIRO: "MI ASPETTAVO INTESA TRA TOMMASI E GRAVINA"

29 gennaio 2018

"Peccato. Mi aspettavo un accordo tra Tommasi e Gravina". Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha commentato la mancata elezione al vertice della Figc. "Il passo indietro di Sibilia in favore di Gravina? Non so i termini di quell'accordo - ha spiegato -. Farsi da parte è un conto, dipende come si faceva da parte. E dipende chi avrebbe gestito all'interno della Federazione. Dipende chi poi decide e governa, è tutto un po' più articolato". "Io non ero favorevole al commissariamento, perché penso sia giusto trovare all'interno una soluzione ai problemi - ha aggiunto -. Se poi questo sarà, dispiace. Non era certo quello che auspicavo".