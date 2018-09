FIGC, CAIRO: "MAROTTA PRESIDENTE? MAI INDICATO NOMI"

12/09/2018

"Non mi sono occupato di nomi, ho solo letto dai giornali varie ipotesi", così Urbano Cairo ha spento le voci di chi lo vedeva come uno degli uomini più influenti per le candidature alla presidenza della Figc, tra cui quella di Giuseppe Marotta. Il patron del Torino ha però precisato quale strada deve seguire la Figc: "Io credo che certamente il calcio italiano abbia bisogno di una rinascita, di una progettualità a breve-medio periodo. Il nostro calcio merita di fare migliori cose di quanto fatto nell'ultimo anno. Ne abbiamo la possibilità. Se la Croazia con 4 milioni di abitanti arriva in una finale del Mondiale, noi dobbiamo porci obiettivi diversi, dobbiamo innestare una marcia diversa".