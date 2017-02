Figc: Abodi sfida Tavecchio e si dimette dalla B

13 febbraio 2017

"Mi candido ufficialmente alla presidenza delle Federcalcio". Al telefono con l'Ansa Andrea Abodi, impegnato a Milano in un incontro della Lega di B con i presidenti dei club, rompe gli indugi e formalizza la sfida a Carlo Tavecchio, attuale presidente Figc. Le elezioni sono in programma lunedì 6 marzo. Abodi guida la Lega di Serie B dal 2010.

Così la Federcalcio si prepara alla battaglia ... annunciata già da qualche settimana, fra sussurri, smentite e i vari "devo decidere". Sullo sfondo, le riforme dei campionati che il Pallone cerca da almeno un decennio, e che anno dopo anno sfociano nei rinvii. Tavecchio guida il calcio italiano dall'11 agosto 2014, subito dopo il disastro Mondiale e le dimissioni di Abete. Un'elezione controversa, a causa di certe sue sortite fuori luogo, ma alla lunga una elezione confortata dai fatti, visto che Tavecchio ha cominciato a parlare meno e a fare fatti: la scelta di Conte, il rilancio della Nazionale italiana, il consenso europeo ottenuto attribuendo all'Italia il varo delle tecnologie, l'appoggio della Lega di A, seppure con qualche distinguo. Abodi rappresenta la faccia nuova, e più giovane, del Pallone. La discontinuità con il passato e il presente, il segno di una svolta con un appoggio che viene da più parti, una fetta della Serie A (assai limitata, al momento), la Serie B e il mare della Lega Dilettanti che alla fine può far valere il suo peso fino in fondo. Alla finestra, il gran capo dello Sport italiani, Giovanni Malagò .

ABODI: MI DIMETTO DALLA B

"Comunque vadano le elezioni federali, io mi dimetto dalla Lega di Serie B. La mia è una decisione definitiva. Il 7 marzo festeggio il mio compleanno e sarò comunque felice. Io ritengo che quando si fa nascere qualcuno o qualcosa, si cerca di migliorarlo e ci sono dei momenti in cui bisogna lasciarlo, ma non credo agli uomini della Provvidenza. Sto tentando una sfida più ambiziosa. Per me lasciare questa Lega è, comunque, un dolore grande perché in sei anni e mezzo è stata la mia vita". Lo ha detto il presidente della Lega B, Andrea Abodi, dopo aver annunciato la candidatura alla presidenza della Figc.