Fifa The Best, Mandzukic giù dal podio del Puskas Award

9 ottobre 2017

Niente da fare per Mario Mandzukic : quello dell'attaccante della Juventus in semirovesciata contro il Real Madrid in finale di Champions League non è sul podio dei gol più belli dell'anno. La Fifa ha infatti comunicato ufficialmente i tre finalisti del Puskas Award 2017 : sono il francese Olivier Giroud , la venezuelana Deyna Castellanos e il sudafricano Oscarine Masuluke . La sorpresa è proprio quest'ultimo, primo portiere ad aspirare al premio.

Giroud, attaccante dell'Arsenal ha meritato un posto tra i primi tre grazie al colpo di tacco al volo contro il Crystal Palace in Premier League, mentre Masuluke, il portiere del Baroka, è l'autore della rovesciata negli ultimi minuti del match contro gli Orlando Pirates nel campionato sudafricano. Gol realizzato in una competizione Fifa, invece, per la Castellanos, che nel Mondiale Under 17 ha tirato da metà campo al 95' contro il Camerun, regalando la vittoria ai vinotintos.



Gli appassionati potranno votare sul sito del massimo organismo del calcio mondiale fino a lunedì 23 ottobre, quando il vincitore sarà svelato a Londra in occasione dei The Best Fifa Football Awards, sommando i voti ottenuti finora dai tre finalisti. Chi sarà il successore di Mohd Faiz Subri?



Ecco la pagina fifa.com in cui poter vedere e votare i gol candidati al premio.