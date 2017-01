Fifa the Best, i voti degli amici e le preferenze più bizzarre

La Fifa ha reso noti i voti di capitani, ct e giornalisti per il " Fifa Best player ", vinto da Cristiano Ronaldo. E dall'analisi delle preferenze si nota che, come accaduto negli ultimi anni in cui il premio Fifa e il Pallone d'oro erano unificati e venivano assegnati con questo sistema di votazione, i "voti amici" non sono mancati . In buona sostanza: Cristiano Ronaldo ha votato solo per i compagni del Real Madrid , scegliendo Bale, Modric e Sergio Ramos, mentre per il miglior tecnico ha scelto Fernando Santos. Messi ha indicato solo i compagni del Barcellona : Suarez, Neymar e Iniesta, votando Luis Enrique come miglior tecnico.

Non si scappa. Con il voto che viene poi pubblicato, sono in pochi i giocatori o i ct che si "azzardano" a non inserire nelle proprie preferenze compagni di squadra o propri giocatori. È una democrazia piuttosto bacata, in sostanza. Perché se è vero che Cristiano Ronaldo ha vinto per distacco, con il 34,54 % contro il 26,42 % di Messi (ricalcando esattamente il podio del Pallone d'Oro 2016 assegnato da France Football, con Griezmann terzo), è anche vero che tanti, tantissimi voti vengono dispersi.



Lloris ha votato Griezmann, Neuer ha scelto compagni di Bayern o nazionale votando Kroos, Oezil e Lewandowski, ricevendo in cambio il voto di quest'ultimo. Benatia, da fedele bianconero, ha indicato Buffon al primo posto, il capitano della Svezia Granqvist ha scelto Ibrahimovic, Arda Turan ha messo sul suo podio solo giocatori del Barcellona: Messi, Neymar e Iniesta.



Anche i ct non si sottraggono al gioco: De Biasi (Albania), Ventura (Italia), Ghedin (Malta), Manzaroli (San Marino) hanno messo al primo posto Buffon (che, a proposito, ha votato per Messi, Bale e Cristiano Ronaldo). Löw ha scelto solo tedeschi: Kroos, Oezil e Neuer. Il ct polacco ha votato per Lewandowski, Fernando Santos ha inserito Ronaldo, Bauza ha indicato Messi e Aguero, Deschamps Griezmann.



I VOTI PIÙ STRANI

Toni Kroos indicato come Fifa The Best. Lo hanno votato il capitano dell'Austria Baumgartlinger e Neuer. Il capitano della Nuova Zelanda Chris Wood ha scelto Kevin De Bruyne. Dalla Palestina fronte unito per Riyad Mahrez. Da Turks and Caicos e Chinese Taipei sono arrivate preferenze per Vardy. Il voto più clamoroso, però, è stato quello del ct del Cile Pizzi: ha votato solo per il suo Alexis Sanchez, senza indicare il secondo e il terzo.