Fifa, svolta storica: "A Russia 2018 ci sarà il VAR"

22 gennaio 2018

In Italia ormai ci stiamo abituando alle pause per rivedere un'azione dubbia, per il resto del mondo sarà una novità che in un torneo importante come il Mondiale farà sicuramente discutere. La decisione però è stata presa dalla Fifa, a Russia 2018 ci sarà il Var e per ufficializzarlo bisognerà aspettare la consueta riunione annuale dell'Ifab a inizio marzo. Con una novità, le sponsorizzazioni.



Secondo l'idea della Fifa, come ha confermato il direttore commerciare Philippe Le Floc'h, durante il replay dell'episodio contestato ci sarà spazio per la sponsorizzazione di un prodotto tecnologico: "Stiamo parlando con diverse compagnie che sono interessate" ha ammesso.