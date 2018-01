FIFA: RADUNO PRE-MONDIALE ARBITRI A COVERCIANO

8 gennaio 2018

La Fifa ha scelto il centro tecnico federale di Coverciano per il raduno arbitrale di preparazione al Mondiale 2018 in programma ad aprile. Lo ha anticipato il Dg della Federcalcio, Michele Uva, in occasione della relazione al consiglio federale di oggi. Il direttore generale della Figc ha anche aggiornato il consiglio sull'ultimazione dei lavori per il centro permanente Var a Coverciano, attivo da alcuni giorni.