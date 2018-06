FIFA: NO A CANTANTE PRO FILORUSSI IN UCRAINA

7 giugno 2018

Julia Chicherina, cantante molto nota in Russia, ha reso pubblica una lettera della Fifa con la quale le e' stato vietato di esibirsi durante il Mondiale di calcio a causa del suo appoggio ai combattenti che nell'est dell'Ucraina sostengono le posizioni russe. Il riferimento è al video della canzone "On The Front Line" in cui la donna appare accanto a uomini armati e vestiti in uniforme