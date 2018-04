Fifa, Mondiali 2030: Argentina, Uruguay e Paraguay si candidano insieme

4 ottobre 2017

La federcalcio argentina, insieme a quella uruguayana e paraguayana hanno presentato al presidente della FIFA Gianni Infantino la propria candidatura congiunta per ospitare il Mondiale del 2030. A cento anni dalla prima edizione, quella del 1930, la rassegna iridata potrebbe tornare in Uruguay. L'Argentina metterà a disposizione otto stadi, mentre Paraguay e Uruguay due a testa. Infantino in visita all'AFA: "Sono emozionato di essere qui".