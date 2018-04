FIFA, INFANTINO: "VAR PRONTA PER I MONDIALI"

27 marzo 2018

"La Var è pronta per il Mondiale in Russia. Nulla è perfetto, le persone non lo sono, ma con la tecnologia è tutto più trasparente: le statistiche sono molto buone, aiutiamo gli arbitri non a eliminare gli errori ma sicuramente a correggerli". Cosi' il presidente della Fifa Gianni Infantino, parlando a margine dell'assemblea dei club europei (Eca) a Roma. "Per il Mondiale in Russia le misure sono molto diverse rispetto a una partita di una competizione nazionale o internazionale - ha sottolineato Infantino - In Russia sono molto coscienti dell'importanza della sicurezza, viste le tante persone che arriveranno da tutto il mondo per celebrare il calcio".