Fifa, Infantino: "La Var al Mondiale di Russia 2018"

26 aprile 2017

A Russia 2018 verrà utilizzata la moviola in campo. A darne l'annuncio è stato il presidente della FIFA, Gianni Infantino , a margine del congresso della CONMEBOL: "Utilizzeremo la Var (Video Assistant Referee) al prossimo Mondiale - ha dichiarato - perché a oggi abbiamo avuto soltanto risposte molto positive". Il battesimo della tecnologia in campo avverrà dunque nella competizione più importante del mondo. Nel frattempo continueranno i test.

I Mondiali di Russia 2018 resteranno dunque nella storia non solo per le prestazioni, le storie e i numeri dei grandi protagonisti in campo. La Fifa ha deciso infatti di dare una svolta epocale al mondo del calcio, introducendo l'utilizzo della Var. Una svolta che era nell'aria, ma che ora ha tutti i crismi dell'ufficialità. Grazie all'utilizzo del "Video Assistant Referee", l'arbitro potrà avvalersi della tecnologia per rivedere solo decisioni importanti che potrebbero compromettere il risultato di un incontro (gol fantasma, rigori ed espulsioni). Una novità che in Serie A impareremo a conoscere già dalla prossima stagione.