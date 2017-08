Fifa, Buffon con Dybala e Bonucci: ecco la Serie A che sfida i grandi d'Europa

17 agosto 2017

Sono tre i calciatori della Serie A fra i 24 candidati al 'The Best Men's Player 2017', il premio che la Fifa consegnerà nella cerimonia del prossimo 23 ottobre a Londra al miglior giocatore della passata stagione. Al fianco di Leo Messi e Cristiano Ronaldo, ci sono i due juventini Gigi Buffon e Paulo Dybala e il neomilanista Leonardo Bonucci, protagonista lo scorso anno in maglia bianconera. La Spagna, con tre giocatori è il paese più rappresentato, mentre a livello di club è dominio Real con 6 giocatori su 24, seguito dal Barcellona con 4 (compreso Neymar), Bayern Monaco e Juve (3 a testa includendo Bonucci).