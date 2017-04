Ferrero-Tapiro: "Io sono l'iper-presidente"

7 aprile 2017

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) Valerio Staffelli consegnerà un Tapiro d’oro a Massimo Ferrero per aver perso la carica di presidente della Sampdoria. La Federcalcio ha comunicato la decadenza dall’incarico dopo il crac della compagnia aerea Livingston, appartenente alla Fg Holding di Ferrero.



Raggiunto dal Tapiroforo a Bogliasco (Genova), l’imprenditore ha commentato: «Io sono e sarò sempre il presidente della Sampdoria, l’iperpresidente. Qui non è fallito nessuno, questo è un provvedimento di un patteggiamento di una compagnia aerea. Non c’è stato nessun crac, è stata messa in amministrazione controllata».

Ferrero, infine, ha concluso con una chiosa in rima su Belén: «Bella Belén, bella come sei al giardin ti porterei e un sacco de baci te darei».