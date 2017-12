FERRERO: "I RACCATTAPALLE NASCONDEVANO I PALLONI"

23 dicembre 2017

il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, commenta la sconfitta di Napoli e lancia una stoccata agli azzurri: “Questa sconfitta mi lascia un po’ con l’amaro in bocca, non sono abituato a perdere, ma devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno messo in difficoltà il Napoli. Sono orgoglioso della mia squadra. Quello che mi ha sorpreso, invece, è il fatto che ai ragazzini raccattapalle del Napoli hanno insegnato a nascondere il pallone quando devono consegnarlo. E questo non va bene, perché Napoli è la città più bella del mondo. Sarri? A un certo punto ha chiesto l’aiuto del pubblico.”