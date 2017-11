FERRERO: "BASTA CON I PROCESSI, SUPPORTIAMO LA NAZIONALE"

11 novembre 2017

"Basta con i processi! Siamo italiani, supportiamo la nostra nazionale, non facciamo processi. Sembra che ora i vari Immobile, Insigne non valgano più nulla". Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero prende le difese degli azzurri all'indomani della sconfitta in Svezia nella gara d'andata del playoff per il Mondiale in Russia. "Devono giocare con la testa sgombra! Fino a prova contraria c'è la prova dell'innocenza - ha aggiunto ai microfoni di Radio Crc - Martedì sfasciamo tutto, ma fino a lunedì non dobbiamo massacrare nessuno! Dobbiamo aiutarli, supportarli, incitarli. Io non ho calciatori in nazionale, parlo da cittadino, sportivo che ama il calcio e ama l'Italia!".