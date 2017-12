Fassone-arbitro, Fassone-ad: lo stesso derby, 18 anni dopo

21 dicembre 2017

Non è certo un segreto. Ma vallo a (ri)scoprire 18 anni dopo. Nella straordinaria cornice del derby di Milano, valido per la Coppa Italia, quarti di finale. Già, 18 anni meno un mese da quel derby di Coppa Italia Milan-Inter (vinto 3-2 dai nerazzurri) nel quale nei panni di assistente della terna (all'epoca quarterna) arbitrale, c'era Marco Fassone, attuale amministratore delegato del Milan.

Fassone, prima di cominciare la carriera di dirigente sportivo nel 2003 alla Juve, carriera proseguita al Napoli, poi all'Inter e oggi al Milan, era un importante dirigente d'azienda che era entrato a far parte -crediamo per hobby e per passione, o magari vocazione- del mondo arbitrale dell'allora Can di Serie A e B nei panni, appunto, di assistente.



E il 12 gennaio 2000, in Coppa Italia, venne designato per il derby di Milano valido per i quarti di finale del torneo (anche mercoledì prossimo 27 dicembre il derby di Milano vale i quarti di finale del torneo). In campo, il Milan di Zaccheroni, campione d'Italia in carica; e l'Inter di Marcello Lippi, che poi avrebbe raggiunto la finale di Coppa Italia, perdendo contro la Lazio di Roberto Mancini (calciatore). I quarti di Coppa Italia, allora, erano al meglio delle due partite. Quella era la partita di andata, il ritorno finì 1-1. E si stava portando avanti l'esperimento del doppio arbitro, poi accantonato.



E come immagine di Fassone quarto uomo (in quel caso, quinto uomo) abbiamo questo flash, che lo ritrae con la lavagna dei cambi. Tenendo presente che 18 anni meno un mese dopo di quel derby Milan-Inter restano in due: Javier Zanetti, allora schierato da Lippi nel 3-4-3 come esterno destro dei quattro di centrocampo e ora vicepresidente dell'Inter; e appunto Marco Fassone, che un derby identico mai avrebbe immaginato di riviverlo tanto tempo dopo, e quasi identico, dalla tribuna. Avrà nostalgia del campo?