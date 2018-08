Falsi annunci hot, guai per l'ex Fiorentina Repka

23/08/2018

Guai per Tomas Repka . All'ex difensore ceco, che ha vestito la maglia della Fiorentina dal '98 al 2001, è stata inflitta una pena di sei mesi di carcere senza condizionale. Repka è stato infatti condannato dal Tribunale di Brno per aver pubblicato inserzioni erotiche fittizie attribuite all'ex moglie e modella Vladka Erbova. Il Tribunale, che lo ha multato di 50 mila corone (circa duemila euro), si è pronunciato anche contro l'attuale compagna di Repka e complice dei fatti, Katerina Kristelova.

Una vicenda che ha profondamente segnato la Erbova, che dall'unione con Repka ha avuto un figlio. Durante le udienze, davanti alla corte per la sua testimonianza, è più volte scoppiata in lacrime, incredula che l'ex marito potesse arrivare a tanto, nonostante il matrimonio finito male. "Sono sconvolta e ancora oggi sono in cura da uno psichiatra" ha detto. Nel falso profilo web le avevano attribuito i nomi utente di Romka007 e Cikanecka007, traducibile come Zingarella007. Repka, dal 1998 al 2001 ha vestito la maglia viola sotto la guida di Giovanni Trapattoni e, successivamente, di Roberto Mancini.