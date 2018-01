FALLIMENTO SIENA: 11 RICHIESTE DI RINVIO A GIUDIZIO

26 gennaio 2018

Sono 11 le richieste di rinvio a giudizio per l'inchiesta sul fallimento dell'Ac Siena. Le accuse, a vario titolo e in concorso, riguardano reati finanziari tra cui bancarotta preferenziale e fraudolenta per distrazione di denaro e ricorso abusivo al credito. Le richieste di rinvio a giudizio avanzate dalla procura di Siena, l'udienza preliminare e' stata fissata per il 24 aprile, hanno raggiunto l'ex presidente della societa' di calcio Massimo Mezzaroma, la sorella e ex vicepresidente Valentina Mezzaroma; Mario Lattari, referente della Black&White Communication; Pier Paolo Sganga, gia' membro del Cda e ad dell'Ac Siena; i consulenti Christian Pallanch, architetto e responsabile delle infrastrutture e il consulente legale Alessandra Amato; i membri del Cda Giuseppe Bernardini e Alberto Parri; i componenti del collegio sindacale Emma Capalbo, Riccardo Losi, Antonino Leggeri. A Mezzaroma contestati anche reati fiscali per dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessi versamenti di imposte e accesso abusivo al credito