FABBRICINI: "SCIOPERO CALCIATORI NON FAREBBE BENE AL CALCIO, SERVE RIFORMA"

20/08/2018

"Io non posso fare previsioni su quel che può succedere. C'è una riunione dei capitani delle squadre di serie B e mi sembrerebbe strano ne uscisse uno sciopero vista la compattezza di tutte le 19 squadre che in assemblea mi hanno chiesto unanimi di non fare ripescaggi. I giocatori sono ovviamente comunque liberi di fare le loro valutazioni e decidere. Di certo uno sciopero non farebbe il bene del calcio". Lo ha detto il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, intervenuto a Radio Anch'io Sport su Rai Radio1. "Credo che la grande incombenza del prossimo consiglio federale sarà riformare i campionati, gli attuali format stridono e il sistema così non regge. Società anche gloriose sono sparite in pochi mesi, tutto questo professionismo in Italia non può reggere. Bisogna trovare per la presidenza Figc una persona che sia in grado di governare bene questo mondo - ha proseguito Fabbricini -. Più che una federazione mi sembra una confederazione. Ci sono interessi troppo spesso contrastanti, ogni provvedimento fa arrabbiare qualcuno. Ma non basta fare un presidente, bisogna avere la forza di fare le dovute modifiche a questo sistema".