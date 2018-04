FABBRICINI: "PUNTIAMO A SECONDE SQUADRE GIA' DA 2018/19"

11 aprile 2018

"C'e' massima convergenza ad aprile alle seconde squadre, come succede nei massimi campionati europei. Possiamo dire che e' una piccola riforma gia' di fatto varata, ma prima di renderla effettiva occorrono approfondimenti normativi sulle regole e bisogna affrontare problemi legati a impiantistica". Cosi' il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, al termine della riunione con le componenti svoltesi in via Allegri.